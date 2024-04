Felipe Melo revela surpresa com escalação do Alianza Lima contra o Fluminense

Nesta quarta-feira, o Fluminense empatou com o Alianza Lima, do Peru, em 1 a 1 na estreia da fase de grupos da Libertadores. Os brasileiros não tiveram uma boa atuação em Lima. O zagueiro Felipe Melo admitiu que o Tricolor Carioca foi pego de surpresa com a formação da equipe peruana.

"Jogamos contra um dos maiores times do Peru e os caras botaram uma linha de cinco. Tivemos posse de bola, oportunidades para finalizar. Na verdade, nós não esperávamos que eles iriam montar uma linha de cinco. Era uma segunda opção. Assistimos os vídeos, sabíamos que poderiam jogar com o Waterman na frente com o Barcos e de última hora soubemos que eles viriam com uma linha de cinco. Foi o respeito pelo Fluminense. Por esse ponto de vista fizemos um bom jogo. Os times mudam para jogar contra o Fluminense. Temos que nos preparar sempre mais", disse.