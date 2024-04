Fausto Vera retorna ao Corinthians após um mês e vira mais uma opção para António Oliveira

O empate do Corinthians com o Racing, do Uruguai, na última terça-feira, pela Sul-Americana, contou com o retorno de um jogador. Após exatamente um mês, o volante Fausto Vera voltou a entrar em campo pelo Timão.

O argentino estava "sumido" do Corinthians. Sua última partida foi no dia 2 de março, quando entrou no decorrer do jogo contra o Santo André, vencido pela equipe por 3 a 2, pela penúltima rodada do Campeonato Paulista.

Em seguida, o jogador ficou de fora do último compromisso do time no Paulistão, diante do São Bernardo, e também do amistoso contra o Londrina, em Cascavel. Segundo o clube, ele estava fora de combate por conta de um incômodo no pé direito.