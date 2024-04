Fagner recebe homenagem após completar 550 jogos com a camisa do Corinthians

Nesta quinta-feira, antes do treino no CT Dr. Joaquim Grava, o lateral-direito Fagner foi homenageado pelo Corinthians por ter alcançado 550 jogos com a camisa do Timão. O jogador atingiu a marca no empate em 1 a 1 contra o Racing-URU, em Montevidéu, pela primeira rodada da Copa Sul-Americana.

Fabinho Soldado, executivo de futebol, presenteou Fagner com uma camisa e uma placa especial em comemoração aos 550 jogos pelo Corinthians. O lateral celebrou a marca ao lado de seus companheiros no CT.

Fagner foi escalado como titular pelo técnico António Oliveira na partida diante do Racing-URU. O jogador possui 13 jogos na atual temporada, com três assistências na conta.