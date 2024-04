Fábio Matias se despede do comando do Botafogo e lamenta derrota na estreia da Libertadores

Com o resultado, o Botafogo é o lanterna do grupo D da competição, com zero pontos conquistados. Na outra partida entre os time do grupo, o Universitario, do Peru, venceu a LDU por 2 a 1.

Já sob o comando de Artur Jorge, o Botafogo vai em busca da recuperação na próxima quarta-feira, às 19 horas (de Brasília), quando encara a LDU-EQU, em Quito.