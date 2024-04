Ex-Santos, meia Luan Dias é apresentado como reforço do Guarani

Marcado pelo rebaixamento com o Santos no ano passado, o meia Luan Dias está de casa nova após ter disputado o Paulistão pelo Água Santa. O jogador foi apresentado nesta quinta-feira como reforço do Guarani para a Série B do Brasileirão.

Luan Dias integra um pacote de reforços para o Guarani buscar uma campanha melhor do que no Paulistão 2024. No Estadual, o Bugre sofreu e ficou a dois pontos da zona de rebaixamento.