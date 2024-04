Ex-Flamengo, Rodrigo Muniz é um dos finalistas para o prêmio de melhor jogador do mês de março no Inglês

O clube inglês foi derrotado apenas pelo Wolves, por 2 a 1.

Your votes will help decide who wins @EASPORTSFC Player of the Month for March! ?

Who are you backing?#PLAwards

? Premier League (@premierleague) April 4, 2024

Rodrigo concorre ao prêmio junto com Alexander Isak, do Newcastle, Mac Allister, do Liverpool, Cole Palmer, do Chelsea, Semenyo, do Bournemouth, Son, do Tottenham e Ben White, do Arsenal. O resultado vai ser divulgado no próxima segunda-feira, dia 8.