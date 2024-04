Em dez jogos, Garro distribui assistências e vira maior garçom do Corinthians na temporada

Em pouco tempo de clube, o meio-campista já virou uma referência dentro de campo e ganhou a admiração de todos os torcedores. Atualmente, ele é titular absoluto do Timão e já até assumiu a camisa 10.

O Corinthians anunciou a contratação de Rodrigo Garro no início do ano. O clube do Parque São Jorge desembolsou U$ 7 milhões (R$ 34,6 milhões) para contratá-lo, mas o meia demorou a estrear pois seu antigo time, Talleres, só foi liberar a documentação do jogador mediante ao pagamento de uma quantia 'adicional'.

Caçado dentro de campo, Garro foi um dos destaques ofensivos do Timão no Uruguai, mas o empate ficou com gosto amargo para a equipe. O Corinthians não jogava bem, mas saiu na frente, com Yuri Alberto, e tomou o empate já nos minutos finais. O argentino lamentou o resultado.

"Dominamos a maior parte do jogo, mas o Racing teve a competência. É corrigir para crescer. É um clube que requer muito esforço com essa camisa, uma torcida que demanda muito, e temos que responder. Vamos seguir por um bom caminho", disse à Paramount+.

O Corinthians, então, retorna ao Brasil com apenas um ponto na bagagem, ocupando o segundo lugar do Grupo F da Sul-Americana. O próximo compromisso do time é na terça-feira que vem, às 19h (de Brasília), contra o Nacional do Paraguai, no retorno à Neo Química Arena.