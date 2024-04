Em atuação apagada, Cruzeiro empata sem gols com Universidad Católica-EQU na Sul-Americana

Em virtude da final do Campeonato Mineiro, o técnico Nicolás Larcamón optou por uma escalação alternativa para o duelo desta quinta-feira, com alguns titulares poupados.

O Cruzeiro não conseguiu desenvolver boas oportunidades do primeiro tempo da partida, que também não contou com muitas chances por parte dos donos da casa - além de uma bola na trave.

O ritmo melhorou na segunda etapa, e a as duas equipes passaram a se soltar mais em busca do gol. O Cruzeiro apostou em jogadas pelo lado de campo, como a de Barreal, que, aos oito minutos, finalizou para defesa do goleiro adversário.

Mesmo com um ritmo mais acelerado, ambos os times não conseguiram furar as defesas, e o confronto terminou sem gols e com um ponto para cada lado.