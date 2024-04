Diniz admite justiça em empate do Fluminense em estreia na Libertadores

Na última quarta-feira, o Fluminense ficou no empate com o Alianza Lima, do Peru, na estreia na fase de grupos da Libertadores. Após o jogo, o técnico Fernando Diniz admitiu que a equipe cometeu muitos erros e considerou o empate justo.

"Eu acho que a gente cometeu muitos erros de passes, que não é algo comum do time. A partida ia ser difícil da forma que eles jogaram. Eles não jogaram quase partida nenhuma com essa formação com uma linha de cinco, sendo quatro zagueiros de origem. E o que eles estavam esperando era erros na primeira parte de construção. Erramos mais do que costumamos errar. Fizeram o gol e ficaram mais fortes no que diz respeito a fechar espaços", disse.

"O campo também prejudica muito. Campo muito irregular e seco. O campo tem a ver com os passes que erramos. Demora a nos adaptar. No segundo tempo tivemos uma postura mais agressiva. Colocamos o time para frente, mas não ficamos desorganizados. Tinha dificuldade para penetrar, mas estivemos perto de empatar o jogo e empatamos merecidamente", completou.