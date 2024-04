Corinthians soma apenas três vitórias como visitante em torneios continentais desde 2020

O Corinthians não jogou bem na última quarta-feira, mas saiu na frente com gol de Yuri Alberto e viu o Racing-URU deixar tudo igual já nos minutos finais. Com o resultado, o Timão retornou ao Brasil com apenas um ponto e aparece no segundo lugar do Grupo F da Sul-Americana, abaixo do Argentinos Juniors.

Apenas o primeiro colocado de cada chave garante vaga nas oitavas da Sul-Americana. Já os segundos disputarão um playoff contra os terceiros da Libertadores.

O próximo compromisso do Corinthians é na terça-feira que vem, diante do Nacional-PAR. A partida marcará a volta da equipe à Neo Química Arena e está agendada para as 19h (de Brasília).