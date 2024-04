Corinthians aumenta valores dos ingressos para estreia em casa na Sul-Americana

Nesta quinta-feira, o Corinthians divulgou a abertura da venda de ingressos para o duelo diante do Nacional, do Paraguai, pela segunda rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana, com aumento em relação ao jogo diante do Santo André. A bola rola nesta quarta-feira, às 20h (de Brasília), e marcará a estreia do Timão em seu estádio pela competição internacional, nesta temporada.

Em comparação ao último jogo do Alvinegro em Itaquera, os valores das entradas aumentaram consideravelmente. Os ingressos do setor Sul, que, na última partida do Paulistão, custaram R$ 80,00, agora estão sendo comercializados por R$ 180,00. Leste Superior Lateral e Central, antes vendidos por R$ 90,00, agora custam R$ 118,00 e R$ 150,00, respectivamente.

O setor Leste Inferior Lateral teve aumento de R$ 80,00, já o Oeste Superior e Corner custam mais do que o dobro, nesta partida da Sul-Americana. O setor Oeste Inferior Lateral, anteriormente comercializado por R$ 250,00, custa, agora, R$ 550.