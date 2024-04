Corinthians adota cautela para tratar das renovações de Cássio, Fagner e Paulinho; entenda

O atleta de 35 anos retornou aos gramados no amistoso contra o Londrina, no último dia 27, após cerca de 10 meses de ausência. Já contra o Racing-URU, na estreia da Sul-Americana, Paulinho foi relacionado, mas não entrou em campo.

Cássio e Fagner, por suas vezes, possuem vínculos válidos até o final do ano, em dezembro. Ídolos históricos do clube, a dupla é titular com o técnico António Oliveira e possui alta minutagem no ano. Como seus contratos possuem maior duração em relação ao do Paulinho, a cúpula do Timão vai esperar mais para tomar uma decisão definitiva quanto aos prolongamentos.

A diretoria atual, chefiada por Augusto Melo, reformulou o elenco do Corinthians no início do ano e optou por não renovar com nomes importantes, como Gil, Giuliano e Renato Augusto. Apesar da ideia de rejuvenescer o plantel, também há um consenso que é importante ter lideranças no grupo, para auxiliar os mais jovens e novatos.

Com o trio à disposição de António Oliveira, o próximo jogo do Corinthians será contra o Nacional-PAR, no dia 9 (terça-feira), pela 2ª rodada da Copa Sul-Americana. O confronto será disputado na Neo Química Arena.

Veja números de Cássio, Fagner e Paulinho na temporada:

Cássio