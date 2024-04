Conselho Fiscal identifica ilegalidade no balanço financeiro do Santos de 2023; veja detalhes

Nesta quinta-feira, o Conselho Deliberativo do Santos irá discutir o Balanço Patrimonial do clube de 2023. O Peixe encerrou o último ano com um superávit de R$ 1.032.937. O orçamento, contudo, previa R$ 23.815.778 positivo. Isso representa uma diferença nominal negativa de 95,66% em relação ao valor orçado.

Em 31 de dezembro de 2023, o passivo circulante foi de R$ 314.228.000, enquanto o não circulante foi de R$ 460.846.000. Já o ativo ativo circulante foi de R$ 69.088.000, enquanto o não circulante foi de R$ 302.968.000.

Logo, o patrimônio líquido do Alvinegro Praiano no final do ano passado foi de - R$ 403.019.000, contra o valor de - R$ 404.052.000 em 31 de dezembro de 2022.