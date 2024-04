Com presenças de Pepe e Manoel Maria, Santo André inaugura estátua de Pelé

Nesta quinta-feira, como forma de homenagear Pelé, a prefeitura de Santo André, por meio da Secretaria do Meio Ambiente, inaugurou uma estátua do Rei no Parque Antônio Fláquer, também conhecido como Ipiranguinha, localizado na Vila Alzira. O evento ainda contou com as presenças dos ídolos santistas Pepe e Manoel Maria, além de representantes do clube, do presidente da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) de Santo André, Leonardo Dominiqueli Pereira, e autoridades do município e da região, como o prefeito da cidade, Paulo Serra e o secretário do Meio Ambiente, Fabio Picarelli.

O local foi escolhido por ficar próximo ao campo onde ele marcou seu primeiro gol como profissional, no dia 7 de setembro de 1956.