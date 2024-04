Com mudanças no top 10, Fifa atualiza ranking mundial de seleções

The latest #FIFARanking is here! ?

? FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) April 4, 2024

Na última pausa para a Data Fifa, foram disputadas as Eliminatórias Asiáticas e a fase final da Liga das Nações da Concacaf, além de diversos amistosos pelo mundo, como foi o caso do Brasil, que enfrentou Inglaterra e Espanha.

Segundo a Fifa, essas partidas "tiveram bastante influência no ranking mundial masculino". Ainda foi anunciado que a próxima atualização da lista acontecerá no dia 20 de junho, mesmo dia do início da Copa América.

Pela América do Sul, a Colômbia ganhou duas posições (de 14º para 12º), o Peru uma (de 33º para 32º) e a Bolívia também uma (de 86º para 85º). Paraguai (56º), Equador (31º) e Chile (42º), não tiveram seus lugares alterados. Por outro lado, Uruguai caiu quatro colocações (de 11º para 15º) e a Venezuela duas (52º para 54º).

Confira o top 10