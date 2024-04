Com dois de Paulinho, Atlético-MG goleia Caracas na estreia da Libertadores, e assume a ponta do Grupo G

Nesta quinta-feira, pela estreia no Grupo G da Libertadores, o Atlético-MG visitou o Caracas-VEN no Estadio Olímpico de la Universidad Central de Venezuela, e goleou por 4 a 1. Os gols foram marcados por Bruno Fuchs, Guilherme Arana e Paulinho (2), enquanto Pérez Valdez diminuiu para os mandantes.

Com o resultado positivo, o Galo assumiu a liderança do grupo por conta do saldo de gols, já que o Rosario Central, que também somou os três primeiros pontos, venceu o Peñarol só por 1 a 0. Por outro lado, com a goleada sofrida, o Caracas ficou estacionado na última colocação do Grupo G.

O próximo duelo do Atlético-MG será neste domingo, diante do Cruzeiro, pelo jogo de volta da final do Campeonato Mineiro. A bola rola às 15h30 (de Brasília), no Mineirão. Pela Libertadores, a equipe retorna aos gramados na quarta-feira, diante do Rosario Central, às 19 horas (de Brasília), desta vez na Arena MRV. Já o Caracas visita o Metropolitanos neste domingo, pelo Campeonato Venezuelano. O segundo jogo da equipe na Libertadores acontece na quarta-feira, às 21 horas (de Brasília), diante do Peñarol, no Estadio Campeón del Siglo, no Uruguai.