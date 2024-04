COB lança documentário sobre Baloubet du Rouet, icônico cavalo

"É muito importante para o COB preservar e exaltar a memória do esporte olímpico do Brasil. Já fizemos isso muito bem com o documentário sobre Vanderlei Cordeiro de Lima, e agora com Baloubet du Rouet não é diferente. Ao lado de Rodrigo Pessoa, ele teve inúmeras conquistas e se tornou um ídolo do país. É uma homenagem justa e merecida a um campeão olímpico".

Fabricio Crepaldi e Ugo Soares Araújo dirigiram, produziram e roteirizaram o documentário, que tem aproximadamente uma hora e vinte minutos de duração. O filme revela detalhes inéditos e os bastidores de todas as fases da vida e carreira de Baloubet du Rouet, desde sua chegada à família de Rodrigo Pessoa até as grandes conquistas, passando pela decepção mundial com a refugada em Sidney 2000, a redenção com a medalha de ouro olímpica em Atenas 2004 e sua vida de aposentado em Portugal, entre outros momentos marcantes.

Outro aspecto destacado no documentário é a dinâmica conflituosa entre Rodrigo Pessoa e Diogo Pereira Coutinho, o empresário português que era dono do cavalo. A obra audivisual explora minuciosamente como essas divergências afetaram o vínculo emocional de Rodrigo com Baloubet.

"A parceria entre Baloubet du Rouet e Rodrigo Pessoa marcou a história do esporte brasileiro pelas conquistas e, sobretudo, pela capacidade de voltar ao topo depois do drama nos Jogos Olímpicos de Sydney, em 2000. Nada mais justo do que contar sobre as façanhas da dupla de uma maneira mais profunda e com detalhes inéditos, exatamente no ano em que o ouro de ambos em Atenas 2004 completa 20 anos", comentou Paulo Conde, diretor de Comunicação do COB.

Fernando Dantas/Gazeta Press

Matéria especial sobre Baloubet rendeu prêmios à Gazeta Esportiva