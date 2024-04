CBJ convoca os primeiros judocas para os Jogos Olímpicos de Paris

As demais categorias (48 kg, 63 kg, 70 kg e 60 kg), cujos atletas brasileiros estão fora da zona de ranqueamento ou com disputas internas, serão anunciadas em outro momento. O ranking olímpico se encerra no dia 25 junho, data limite para a classificação final aos Jogos de Paris.

ESTREANTES

A lista anunciada conta com quatro judocas que lutarão os Jogos Olímpicos pela primeira vez. São eles: Willian Lima (66 kg), de 24 anos, Guilherme Schimidt (81 kg), de 23 anos, Leonardo Gonçalves (100 kg), de 28 anos, e Beatriz Souza (+78 kg), de 25 anos.

Por outro lado, Larissa Pimenta (52 kg) e Rafael Macedo (90 kg), que participaram dos Jogos Olímpicos de Tóquio, em 2021, terão uma segunda chance para conquistar a sonhada medalha olímpica.

Feito já realizado por quatro, dos dez convocados nesta quinta. Bronze em Tóquio no 66 kg, Daniel Cargnin retorna aos Jogos com o desafio de conquistar sua segunda medalha olímpica, mas em outra categoria, já que passou a competir no 73 kg desde 2021. Campeã olímpica no Rio 2016, Rafaela Silva vai em busca de seu segundo pódio em sua terceira participação olímpica (Londres 2012, Rio 2016 e Paris 2024).

Um dos mais experientes da equipe, o pesado Rafael Silva "Baby", dono de dois bronzes olímpicos (Londres 2012 e Rio 2016), vai para sua quarta e "última dança" olímpica sonhando em ampliar o já laureado currículo e encerrar a carreira entre os melhores do mundo.