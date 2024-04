CBF divulga tabela detalhada das quartas de final da Copa do Nordeste

Nesta quinta-feira, a CBF divulgou a tabela detalhada para a primeira fase de mata-mata da Copa do Nordeste. A entidade definiu datas, horários, locais e as transmissões dos jogos. As quartas de final da competição são definidas em jogo único e começam na próxima terça-feira, dia 9.

A primeira partida das quartas de final da Copa do Nordeste é o confronto entre CRB e Botafogo-PB no estádio Rei Pelé, em Maceió, às 20 horas (de Brasília). No dia 10, às 21h30, o Bahia recebe o Náutico e o Sport encara o Ceará, na Arena Pernambuco. Na última partida, o Fortaleza recebe o Altos-PI no dia 20, às 19h30.

O canal Nosso Futebol vai transmitir todos os jogos das quartas de final. Bahia e Sport serão transmitidos pelo SBT e a ESPN vai passar partida do Fortaleza.