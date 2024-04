CBF divulga tabela detalhada das primeiras rodadas da Série A do Brasileirão de 2024

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou, nesta quinta-feira, a tabela detalhada das primeiros rodadas do Campeonato Brasileiro de 2024. No documento, foram anunciadas as datas, os horários e os locais dos confrontos até a nona rodada da competição.

No sábado, às 18h30 (de Brasília), Internacional e Bahia, no Beira-Rio, e Criciúma e Juventude, no Heriberto Hulse, farão a abertura desta edição do Brasileirão.

No domingo, o jogo destaque será às 18h30, entre Palmeiras e Vitória, no Barradão. O duelo marca o encontro dos atuais campeões das Séries A e B.