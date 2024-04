Atleta do Bayer Leverkusen lamenta permanência de Xabi Alonso

O defensor Josip Stanisic falou nesta quinta-feira sobre Xabi Alonso e lamentou a permanência do técnico no Bayer Leverkusen. O atleta está emprestado ao líder do Campeonato Alemão pelo Bayern de Munique e tinha a esperança de reencontrar o treinador espanhol na próxima temporada, quando ele retorna aos bávaros.

"Fico contente que ele esteja feliz aqui, mas para mim é uma pena, claro. Admito que desejava um desfecho diferente, mas é o que é", afirmou o Stanisic em entrevista ao jornal AS.

Na semana passada, Xabi Alonso anunciou que iria permanecer mais uma temporada no Bayer Leverkusen. O técnico teve seu nome especulado no Bayern de Munique e Liverpool, mas decidiu dar continuidade no trabalho que está sendo realizado atualmente.