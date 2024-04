Athletico-PR realiza penúltimo treino antes da final do Paranaense contra o Maringá

O Athletico-PR realizou nesta quinta-feira, no CAT Caju, o penúltimo treino antes do jogo de volta da final do Campeonato Paranaense. O Furacão encara o Maringá às 17h (de Brasília) deste sábado, na Ligga Arena. Os ingressos para o duelo destinados à torcida dos donos da casa já estão esgotados.

O time voltou a treinar após golear o Sportivo Ameliano-PAR por 4 a 1, na terça-feira, no Paraguai, pela primeira rodada da Copa Sul-Americana. A delegação retornou à Curitiba na tarde desta quarta-feira.

O elenco do Athletico-PR volta aos trabalhos nesta sexta-feira, no período da manhã, para encerrar a preparação para a final. A equipe possui a vantagem do empate para se sagrar campeã por ter vencido o primeiro jogo por 1 a 0.