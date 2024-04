Após estreia na Libertadores, Palmeiras retoma preparação para final do Paulistão

Após empatar com o San Lorenzo por 1 a 1 na estreia da Copa Libertadores, o Palmeiras retomou, na tarde desta quinta-feira, na Academia de Futebol, a preparação para o segundo jogo da final do Campeonato Paulista. O Verdão encara o Santos neste domingo, às 18h (de Brasília), no Allianz Parque.

Nesta quarta-feira, o Palmeiras estreou na Libertadores contra o San Lorenzo, em Buenos Aires, na Argentina. A equipe chegou à São Paulo no início da tarde desta quinta-feira.

O técnico Abel Ferreira optou por escalar um time alternativo no jogo visando a decisão de domingo. Os atletas que atuaram por 45 minutos ou mais realizaram trabalhos regenerativos no centro de excelência do CT.