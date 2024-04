Abel revela objetivo do Palmeiras na Libertadores e avalia dificuldade do grupo: "Duro para todos"

Com o resultado, o Palmeiras ficou na liderança do Grupo F, que, além de San Lorenzo, também conta com Independiente del Valle (EQU) e Liverpool (URU). As equipes se enfrentam nesta quinta-feira. Já o Verdão volta a campo para a segunda rodada no dia 11 de abril, quando enfrenta o Liverpool, às 21 horas (de Brasília), no Allianz Parque.

Em cinco das últimas seis edições da Libertadores, o Palmeiras obteve a melhor pontuação entre os times na fase de grupos. Nesse período, o clube conquistou duas taças: em 2020, sobre o Santos, e 2021, diante do Flamengo, ambas com Abel Ferreira no comando. Na última temporada, contudo, caiu nas semifinais depois de perder para o Boca Juniors, nos pênaltis.