3ª edição do projeto "Louco por Ti Corinthians" tem data de lançamento confirmada; veja detalhes

O projeto promete duas noites eliminatórias de pura emoção, com 24 músicas concorrentes e shows de artistas consagrados que são apaixonados pelo Corinthians. Além da emoção de competição e da apresentação, os participantes concorrem a uma premiação em dinheiro, totalizando R$ 27.000,00, com destaque para os prêmios de R$ 10.000,00 para o primeiro lugar, R$ 7.000,00 para o segundo lugar, R$ 5.000,00 para o terceiro lugar e R$ 5.000,00 para o melhor intérprete.

Para se inscrever, basta enviar a ficha de inscrição, a gravação e a letra da música para o e-mail do festival, que será divulgado na data de lançamento do projeto.

No dia 16 de abril, terça-feira, às 19h10, o projeto "Canto por Ti Corinthians" será oficialmente lançado. O evento, que contará com a presença de personalidades e autoridades do Corinthians, será marcado por momentos únicos de celebração da história alvinegra.

Durante o evento, os troféus e memórias do clube serão expostos, criando um memorial que permitirá ao público interagir com algumas das conquistas mais emblemáticas, incluindo o histórico Campeonato Paulista de 1977 e os títulos da Copa do Brasil, Brasileirão, Supercopa, Libertadores e Mundial. Além disso, alguns jogadores que participaram dessas conquistas estarão presentes, proporcionando aos fãs a oportunidade única de conversar e interagir com os ídolos que fizeram história.

O evento também será uma homenagem a Flávio Ferrari Jr. e contará com a presença da banda do Maestro Sergio Bello, responsável por criar os arranjos musicais que darão vida às canções durante os shows do festival. Artistas convidados terão a chance de se apresentar, enquanto o lançamento oficial do festival será realizado, marcando o início de uma jornada emocionante de música e paixão pelo Corinthians.