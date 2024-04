Volta de Kleiton Lima ao Santos após acusação de assédio gera revolta em atletas

O retorno de Kleiton Lima ao Santos não repercutiu bem entre algumas jogadoras. Muitas atletas utilizaram as suas redes sociais para manifestar a sua insatisfação com o acerto com o técnico, que foi acusado de assédio em 2023.

Multicampeã e com passagem pelas Sereias da Vila, Formiga respondeu a publicação do anúncio de Kleiton Lima. "Queeeeee???? É sério isso", escreveu. "Po$$&& Santos", comentou Andressa Alves, que atualmente está no Houston Dash, dos Estados Unidos.