Tropeço no Uruguai faz Corinthians deixar de embolsar pouco mais de R$ 500 mil

No começo da temporada, o Corinthians colocou em seu orçamento que planeja chegar até, no mínimo, às oitavas de final do torneio. No momento, a equipe ocupa o segundo lugar do Grupo F, com um ponto, abaixo do Argentinos Jrs.

Apenas o primeiro colocado de cada chave garante vaga nas oitavas da Sul-Americana. Já os segundos disputarão um playoff contra os terceiros da Libertadores.

O próximo compromisso do Corinthians é na terça-feira que vem, diante do Nacional-PAR. A partida marcará a volta da equipe à Neo Química Arena e está agendada para as 19h (de Brasília).