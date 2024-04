Torneio de Beach Tennis de Balneário Camboriú bate recorde mundial de audiência

"Tivemos um final de semana histórico. Já no sábado com as semifinais o recorde já havia sido batido com mais de 18 mil e no domingo superamos de longe. Isso mostra duas coisas importantes. Primeiro o nosso trabalho tem sido bem feito por toda nossa numerosa equipe em uma cobertura incrível durante os quatro dias de um evento incrível e super bem organizado em Balneário Camboriú", começou Evandro Rufino, CEO e Fundador do PlayBT.

Evandro também projetou o restante da temporada, buscando superar mais recordes. "E também que o crescimento do Beach Tennis não para cada vez com mais disputas de alto nível e ampliação do interesse do público. E é só começo de uma temporada que promete. Teremos grandes eventos nesta e nas próximas semanas. Nossa meta é seguir superando os recordes e contribuindo para o crescimento do esporte".