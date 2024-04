Tite nega recuo do Flamengo após gol em empate na Libertadores

Fim de jogo em Bogotá. O Flamengo fica no empate em 1 a 1 com o Millonarios.#VamosFlamengo #CRF pic.twitter.com/YJPHEHTOqH

Tite ainda admitiu que o Flamengo não teve boa atuação em boa parte do primeiro tempo.

"O futebol, às vezes, te apresenta diferentes etapas. O Millonarios poderia ter feito gol depois dos 15 minutos do primeiro tempo, quando criou volume e lançou bolas na área. A gente errou muitos passes, a altitude proporciona isso. Voltamos melhor no segundo tempo, com superioridade e fizemos o gol. O futebol é assim. Tem esses detalhes", completou.

O Flamengo passa a focar na final do Campeonato Carioca. O elenco rubro-negros encaram o Nova Iguaçu, neste domingo, no Maracanã. A equipe comandada por Tite pode perder por dois gols de diferença que ainda assim será campeão.