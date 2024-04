Talleres x São Paulo: veja prováveis escalações, desfalques e mais sobre o duelo

Nestor (transição física após cirurgia no joelho esquerdo), Luiz Gustavo (lesão no tendão de Aquiles da perna direita), Nikão (tendinite de Aquiles bilateral), Moreira (lesão no músculo reto femoral da coxa direita) e Patryck (lesão muscular no lado esquerdo do quadril) são os outros desfalques do São Paulo.

Sem Calleri, André Silva deve ser o escolhido para exercer a função de centroavante, assim como aconteceu na partida contra o Novorizontino. Além da mudança no ataque, há outra novidade na escalação do São Paulo: James Rodríguez.

Thiago Carpini vem enfrentando uma grande pressão da torcida são-paulina, que quer ver James Rodríguez por mais tempo em campo. Agora, o treinador parece disposto a atender aos pedidos vindos das arquibancadas, principalmente depois de o meio-campista ter voltado da data Fifa, em que se destacou pela seleção colombiana nos amistosos contra Espanha e Romênia.

Wellington Rato, outro jogador que vinha desfalcando o São Paulo nos últimos jogos por causa de uma lesão no músculo reto femoral da coxa esquerda, volta a ficar à disposição e, inclusive, também deve ser titular nesta quinta-feira.

O Talleres, por sua vez, não perde há quase dois meses. O último revés do adversário do São Paulo aconteceu no dia 17 de fevereiro, para o Barracas Central, por 2 a 1. De lá para cá o time entrou em campo sete vezes, somando três empates e quatro derrotas, números que o levaram à vice-liderança do Grupo A do Campeonato Argentino.

FICHA TÉCNICA