Talleres x São Paulo: onde assistir ao duelo pela fase de grupos da Libertadores

Sem jogar oficialmente desde o dia 17 de março, o São Paulo teve mais de duas semanas de intertemporada e, neste período, disputou um jogo-treino contra o Atlético Mogi, time da Quinta Divisão paulista, vencendo por 10 a 0 no CT da Barra Funda.

A partida desta quinta-feira acontecerá no palco da final da Copa Sul-Americana de 2022, em que o São Paulo foi derrotado pelo Independiente Del Valle, do Equador, por 2 a 0. De volta a Córdoba, o Tricolor espera voltar ao Brasil mais feliz desta vez.

Apesar de não ter muita tradição no cenário internacional, o Talleres vem fazendo uma boa campanha no Campeonato Argentino. A equipe é a atual vice-líder do Grupo A, atrás apenas do Argentino Juniors, e quer surpreender o São Paulo.