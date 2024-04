Sport se mostra "surpreso" com recomendação do jogo contra o Ceará ocorrer com portões fechados

Nesta quarta-feira, a Polícia Militar de Pernambuco (PMPE) recomendou ao Superior Tribunal da Justiça Desportiva (STJD) que o duelo entre Sport e Ceará, pelas quartas de final da Copa do Nordeste, seja realizado com os portões fechados aos torcedores. Em nota, o clube pernambucano se mostrou surpreso com a informação.

O clube entende que os mesmos órgãos que são responsáveis por garantir a segurança de grandes eventos do estado, como o próprio Carnaval, também conseguem ter garantia com a segurança no estádio. Além disso, o Sport se mostrou confiante para que a situação seja revertida, citando até mesmo a governadora Raquel Lyra.

O Sport havia sido suspenso por oito jogos de portões fechados por conta dos ataques de sua torcida ao ônibus do Fortaleza. No entanto, a equipe está jogando com seus torcedores no estádio por conta de um efeito suspensivo concedido pelo STJD. O novo julgamento está marcado para o dia 9 de abril.