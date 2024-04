Sob olhar de novo técnico, Botafogo decepciona no Nilton Santos e perde do Junior pela Libertadores

O Botafogo começou a partida buscando o ataque, mas o Junior impedia os bons avanços dos cariocas. Os colombianos não abdicaram de ir para frente e abriram o placar aos 12 minutos. Enamorado tentou o drible em Hugo e a bola foi no braço do lateral alvinegro. O árbitro marcou pênalti, convertido por Bacca.

O revés obrigou o Botafogo a aumentar a intensidade no ataque. No entanto, o Junior seguiu com a boa marcação e quase chegou ao segundo em um contra-ataque. Enamorado foi lançado e chutou cruzado com perigo.

O Botafogo chegou a assustar duas vezes, com Junior Santos e Tiquinho Soares, mas ambos pararam em Mele. Só que aos 27 minutos, o Junior aproveitou outro contra-ataque e marcou o segundo gol. Fuentes recebeu passe na área e apenas empurrou para a rede.

O novo revés foi sentido pelo Botafogo, que passou a ter dificuldade em avançar. Para piorar, o Junior conseguiu chegar ao terceiro aos 40 minutos em mais um contra-ataque. Bacca foi lançado, passou por Gatito Fernández e tocou para a rede.