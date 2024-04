Samuel Xavier prega confiança para estreia do Fluminense na Libertadores

Os gols dos primeiros capítulos de uma história que jamais vamos esquecer! Hoje é dia de @LibertadoresBR, Tricolor! ?? pic.twitter.com/UNgMK7hs5Z

? Fluminense F.C. (@FluminenseFC) April 3, 2024





O atleta projetou um início de torneio com vitória, tal como ocorreu na edição de 2023, a qual o Tricolor sagrou-se como campeão. "Quem entrar no lugar vai dar o melhor e vamos para buscar os três pontos. Assim como começamos no ano passado, vamos para iniciar a campanha com vitória."

O Fluminense vai entrar em campo na mesma cidade que começou a campanha do título na temporada passada. Em 2023, os cariocas venceram o Sporting Cristal na primeira rodada das Fase de Grupos da Libertadores.