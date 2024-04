Rodrigo Garro se destaca em empate do Corinthians na estreia da Sul-Americana

Em estreia na Sul-Americana, na última terça-feira, o Corinthians teve uma atuação abaixo do esperado diante do Racing, do Uruguai, e cedeu o empate por 1 a 1 nos minutos finais. Apesar disso, o meia Rodrigo Garro foi um dos poucos destaques do Timão no Estádio Centenário, em Montevidéu.

Foi ele quem deu a assistência para o gol marcado por Yuri Alberto, aos 23 minutos da segunda etapa. Garro recebeu de Romero pela esquerda e cruzou na medida para o camisa 9 cabecear para o fundo das redes.

Além disso, segundo dados do Sofascore, o argentino foi o jogador que mais deu passes decisivos no jogo (2), mais criou grandes chances (2), mais sofreu faltas (9) e mais ganhou seus duelos (9/12).