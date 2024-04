Renato justifica reservas na estreia da Libertadores e vê tempo para recuperar

"Com esse pensamento faria tudo denovo, porque confio em todo o meu grupo e deixei a minha equipe descansando porque temos a decisão de um título e na Libertadores vamos ter tempo para recuperar", completou.

Com o resultado negativo, o Imortal está na lanterna do Grupo C, atrás de The Strongest (3), Estudiantes (3) e Huachipato (0). A equipe tem o embate contra os chilenos às 19h (de Brasília) da próxima terça-feira, na Arena, para se recuperar no torneio.

Antes, porém, o Grêmio foca na volta da final do Campeonato Estadual, marcado para às 16h30 desse sábado, em casa. Na ida, as equipes ficaram no empate.