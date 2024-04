Prestigiado por António Oliveira, Matheus Bidu volta a ser utilizado no Corinthians

O lateral esquerdo Matheus Bidu, prestigiado pelo técnico António Oliveira, voltou a ser utilizado de forma oficial no Corinthians. O defensor atuou durante toda segunda etapa do empate contra o Racing-URU, na última terça-feira, pela 1ª rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. Antes disso, o jogador já havia entrado em campo no amistoso diante do Londrina, em Cascavel-PR.

No duelo disputado em Montevidéu, Bidu acumulou quatro rebatidas e um aproveitamento de 75% dos passes, segundo o Sofascore. Seu último jogo oficial havia sido contra o Coritiba, na última rodada do Campeonato Brasileiro de 2023.

Bidu começou a temporada de 2024 em baixa com Mano Menezes e logo passou a treinar separado do restante do elenco. Em 2023, apesar do alto número de jogos (38), o atleta não conseguiu corresponder e nem "ameaçou" o experiente Fábio Santos, dono da posição até se aposentar.