Português Artur Jorge chega ao Rio de Janeiro para assinar com o Botafogo

O Botafogo vai anunciar a contratação do técnico Artur Jorge em breve. O português estava no Braga, clube de seu país natal, e aceitou proposta do clube alvinegro.

O treinador exaltou o Botafogo em sua chegada ao Rio de Janeiro, na tarde desta quarta-feira.

"O que me trouxe do Braga para cá foi um projeto de sucesso e, naturalmente, minha ambição também passa por um trajeto de sucesso no Botafogo. Venho para poder ajudar e cumprir os objetivos do Botafogo, tentando sempre fazer mais e melhor", disse.