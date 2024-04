Piquerez faz gol de falta, e Palmeiras busca empate contra o San Lorenzo na estreia pela Libertadores

Na primeira chegada do San Lorenzo na segunda etapa, Campí ficou com a sobra de bola, sozinho, dentro da área, mas chutou pelo lado de fora da rede de Lomba. Depois de algumas mudanças no time, o Palmeiras teve certa reação. A equipe se aproximou do empate aos 15 minutos. Garcia avançou pela direita, cruzou na área Flaco ajeitou, e Rony desperdiçou a chance clara.

Os comandados de Abel Ferreira perderam outra oportunidade aos 27. Em cobrança de falta, Piquerez cruzou na área e Gustavo Gómez cabeceou par o chão e a bola passou perto do gol do San Lorenzo. Na sequência, Ríos encontrou bom passe no campo de ataque, mas Rony não conseguiu dominar. Herazo quase fez o segundo dos argentinos. O jogador ficou com a bola na entrada da área e soltou a pancada. A bola acertou ao travessão de Lomba, pingou na linha e saiu. Pouco depois, Bareiro perdeu nova oportunidade e mandou por cima do gol.

Aos 36 minutos, Luis Guilherme sofreu falta próximo da área. Na cobrança, Piquerez mandou direto e empatou a partida para o Palmeiras. Pouco depois, Flaco López quase fez o gol da virada. O atacante bateu da entrada da área e obrigou Altamirano a se esticar e fazer a defesa. Marcelo Lomba fez uma defesa no último minuto do acréscimo para garantir a igualdade.

FICHA TÉCNICA



SAN LORENZO 1 x 1 PALMEIRAS

Local: Estádio Nuevo Gasómetro, em Buenos Aires, na Argentina