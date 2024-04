Palmeiras vence Ceará de virada pela estreia do Campeonato Brasileiro Sub-20

Pela rodada de estreia do Campeonato Brasileiro Sub-20, o Palmeiras venceu, fora de casa, o Ceará, no Estádio Franzé Morais, pelo placar de 3 a 2. Os mandantes abriram o placar, porém o Verdão conseguiu a virada ainda na primeira etapa.

Com os três pontos, o Alviverde assume a liderança provisória da tabela. O Ceará, por sua vez, fica na 20ª colocação, com saldo negativo de um gol. A rodada ainda contará com outros jogos para definir a tabela de classificação.

Na próxima rodada, o Palmeiras encara o rival Corinthians, na próxima terça-feira, às 15h (de Brasília), no Estádio Bruno José Daniel. Já o Ceará visita o Santos, na próxima quarta-feira, às 15h.