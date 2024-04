Nkunku pode não atuar mais pelo Chelsea nesta temporada

Nesta quarta-feira, o treinador do Chelsea, Mauricio Pochettino, deu uma coletiva de imprensa um dia antes do duelo contra o Manchester United pela 31ª rodada do Campeonato Inglês. Apesar de trazer novidades positivas, o argentino revelou que não sabe se Nkunku voltará a atuar nesta temporada:

"Até agora, não sabemos quando ele vai poder voltar a treinar com a equipe. Sua recuperação será mais longa do que esperávamos. Ela (lesão) foi depois da final da Copa da Liga Inglesa, quando ele jogou 30 ou 40 minutos com um problema que só descobrimos depois do jogo."