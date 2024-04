Luiz Henrique lamenta derrota do Botafogo na estreia da Libertadores: "Começamos desatentos"

O Botafogo foi surpreendido e acabou derrotado pelo Junior-COL por 3 a 1, nesta quarta-feira, no Nilton Santos, na estreia da Copa Libertadores. O atacante Luiz Henrique lamentou a atuação da equipe no primeiro tempo, quando os alvinegros levaram os três gols do adversário.

"Começamos o jogo um pouco desatentos. Sabíamos que seria uma partida difícil. Voltamos um pouco melhor, no primeiro tempo ainda fizemos um gol, mas não conseguimos marcar mais. Agora é pensar no próximo jogo", disse.