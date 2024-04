Luana é cortada da Seleção feminina, e Julia Bianchi é convocada para disputa da SheBelives Cup

Na noite desta quarta-feira, a CBF divulgou uma nota oficial anunciado o corte da meio-campista Luana Bertolucci, convocada pela Seleção Brasileira feminina para a disputa da SheBelieves Cup. Para a vaga da atleta, o técnico Arthur Elias convocou Julia Bianchi, meia do Chicago Red Stars, dos Estados Unidos.

Luana não sofreu nenhuma lesão. De acordo com o comunidado, a ex-jogadora do Corinthians e hoje no Orlando Pride (EUA) não poderá participar do torneio com a Seleção por motivos pessoais. A entidade não forneceu mais nenhum detalhe sobre o corte.

Luana não esteve entre as 23 atletas chamados pelo técnico para a Copa Ouro, mas retornou à lista após diversas passagens pela Canarinho. Julia Bianchi, por outro lado, volta à Seleção pela segunda data Fifa consecutiva, já que esteve com o grupo no vice-campeonato do torneio, encerrado no início de março.