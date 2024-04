Libertadores pode ser virada de chave para James, que deve ser titular contra o Talleres

O São Paulo estreia na Copa Libertadores na próxima quinta-feira, contra o Talleres, em Córdoba, na Argentina. A competição pode ser a virada de chave para James Rodríguez no Tricolor, já que até então o colombiano ainda não conseguiu se consolidar como titular absoluto da equipe comandada por Thiago Carpini.

James Rodríguez passou a receber oportunidades do atual treinador são-paulino após decidir que iria permanecer no clube depois de sinalizar à diretoria que gostaria de sair pela falta de minutos em campo. Desde então, o colombiano foi acionado frequentemente, sempre entrando no segundo tempo, mas agora vive a expectativa de, enfim, começar jogando.

James Rodríguez voltou ao São Paulo com moral após suas atuações pela seleção colombiana nos amistosos contra Espanha, em que iniciou a jogada do gol que deu a vitória ao seu país, e Romênia. Pressionado por boa parte da torcida por não dar chances ao meia no time titular, Carpini aparentemente reviu alguns pontos durante esse período sem partidas oficiais para o Tricolor.