Klopp atualiza estado de atletas lesionados do Liverpool e ganha reforços na reta final do Inglês

Nesta quarta-feira, o treinador Jurgen Klopp revelou em coletiva de imprensa que Diogo Jota, Alisson e Trent Alexander-Arnold devem voltar aos treinamentos do Liverpool na próxima semana. O treinador alemão também anunciou que Curtis Jones e Andrew Robertson estão disponíveis para a partida contra o Sheffield United, que ocorre nesta quinta, às 15h30 (de Brasília), pela 31ª rodada do Campeonato Inglês.

Jürgen Klopp has revealed Curtis Jones and Andy Robertson are set to be available for #LIVSHU, but that Wataru Endo's fitness needs to be monitored ??