Grupo de oposição do Palmeiras apoia ações judiciais contra Textor e pede união antes de final

"O Palmeiras Avante, movimento que reúne oposicionistas à atual gestão, faz um pacto pelas vitórias em campo, deixando os debates políticos para outro momento. O Movimento reitera seu compromisso de agir sempre em benefício do clube e endossa o pedido do técnico Abel Ferreira, convocando palmeirenses para que apoiem o time incondicionalmente, dentro ou fora do Allianz Parque. A proposta é de foco único nesta primeira semana de abril: ajudar o Palmeiras a conquistar o tricampeonato estadual pela primeira vez depois de 90 anos", escreveu o grupo.

Por fim, a entidade também destacou a importância de que o clube possa atuar no Allianz Parque neste momento decisivo. A equipe ficou dois meses atuando na Arena Barueri para a troca do gramado.

"Vemos com muito bons olhos que, diante dos seguidos apelos de Abel Ferreira, houve uma movimentação da WTorre, permitindo que a arena esteja com 100% de sua capacidade à disposição. Esperamos que isso vá além da final do Campeonato Paulista e garanta que os jogos do clube sejam em sua casa sempre que não tiver shows exatamente no mesmo dia da partida", comentou o conselheiro Savério Orlandi.