Galdames volta aos treinos do Vasco após período de folga

O Vasco vem se preparando para a estreia no Campeonato Brasileiro. Nesta semana, o volante Galdames retornou aos treinos após dias de folga dadas pela comissão técnica.

Galdames chegou do futebol europeu e não teve férias no começo do ano. Além disso, o período serviu para o chileno descansar após se desgastar muito desde que estreou pelo Vasco.