FPF presta apoio a Palmeiras e São Paulo após acusações de Textor

Anteriormente, em nota, os três times citados repudiaram as acusações e prometeram tomar as medidas judiciais cabíveis. As denúncias de Textor contra o Palmeiras começaram na reta final do Brasileiro 2023, quando o Botafogo caiu de rendimento e o Alviverde ficou com o título.

Confira a nota da FPF na íntegra:

Diante das gravíssimas acusações ?sem qualquer prova? que o Sr. John Textor tem feito a clubes e profissionais de Palmeiras e São Paulo, a Federação Paulista de Futebol informa que está em contato com os departamentos jurídicos dos clubes para prestar todo apoio necessário, em qualquer esfera.

O futebol não é e não pode ser palco para ilações que mancham a honra e a integridade de instituições e profissionais. Clubes que têm gestões vitoriosas, com profissionais internacionalmente reconhecidos, como Palmeiras e São Paulo, devem ser respeitados.

Tão ou mais grave do que os crimes contidos nas denúncias vazias propagadas por Textor são as calúnias contra clubes e seus colaboradores.

Assim, a FPF enviará ofício ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva, para que o órgão tome providências urgentes.