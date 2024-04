Cuiabá leva gol no fim e empata com Lanús em casa na estreia da Sul-Americana

Em sua estreia na Copa Sul-Americana, o Cuiabá ficou no empate em 1 a 1 com Lanús-ARG hoje (3), na Arena Pantanal. O meia Fernando Sobral anotou o gol da equipe brasileira, e Augusto Lotti deixou tudo igual para os argentinos.

Com o empate, o Dourado e o Lanús somam um ponto cada no grupo G da Sul-Americana, que também conta com Deportivo Garcilaso-PER e Metropolitanos-VEN, que se enfrentam amanhã (4).

O Cuiabá volta a campo no próximo sábado (6) para o segundo jogo da final do Campeonato Mato-Grossense, diante do União Rondonópolis. O Lanús encara o Racing no domingo (7) pelo Campeonato Argentino.