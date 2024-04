Destaque do Corinthians, Raniele se diz "confortável" de atuar como zagueiro: "Facilita para a gente"

Desde que chegou ao Corinthians, Raniele mostra sua versatilidade, podendo fazer diferentes funções em campo. Algo que comumente ocorre nos jogos do Timão é o movimento do volante de baixar para atuar entre os zagueiros, formando uma linha de cinco na defesa. O atleta se diz "confortável" com essa dinâmica e considera que ela é um trunfo para todo sistema defensivo.

"Quanto à minha entrada na linha, o António (Oliveira) faz isso há muito tempo. Me sinto confortável jogando dessa maneira, facilita mais para a gente na defesa, dá liberdade para os zagueiros fazerem coberturas. Para mim é tranquilo, facilita para a gente no desempenho defensivo", comentou Raniele em entrevista coletiva, após o empate decepcionante do Corinthians com o Racing-URU, na estreia da Copa Sul-Americana.

Contra os uruguaios, além de manter esse padrão de posicionamento, o volante chegou a efetivamente atuar como zagueiro em determinado momento da segunda etapa. Isso não é novidade para Raniele, que realizou esse papel em diversos momentos na carreira.